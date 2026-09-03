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Пономарев о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались. Ходят по полю пешком, словно в парке Горького. Взбучку от Семака получили, думаю»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал игроков « Зенита »  Александра Соболева и  Максима Глушенкова .

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