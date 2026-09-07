"Промэколоджи" изучит воздух на парковках Петербурга за 335 тысяч

Основную долю в загрязнение петербургского воздуха вносят выхлопные газы от автотранспорта. Чтобы отслеживать ситуацию, в городе регулярно проводят замеры — проверяют, сколько вредных веществ содержится в пробах воздуха.
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