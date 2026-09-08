В России впервые запустили связь 5G из стратосферы

Российский стратостат передал видео по 5G с высоты 17 км В России впервые установили устойчивый канал связи 5G между наземной станцией и беспилотной платформой в стратосфере.
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