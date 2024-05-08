Захарова: Москва не стала приглашать на парад Победы представителей недружественных стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не стала третий год подряд приглашать на парад Победы послов и официальных лиц из недружественных государств, потому что они проводят агрессивную политику в отношении нашей страны страны ТАСС.
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