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В Горловке из-за атак беспилотников ВСУ погиб мужчина. Сводка по ДНР за день

В Горловке из-за атак беспилотников ВСУ погиб мужчина. Сводка по ДНР за день

В ДНР из-за атак украинских БПЛА погиб мирный житель ещё девять пострадали. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 9 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс" .

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