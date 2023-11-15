Захарова: МОК стал «КОМом в горле» мирового спорта

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала запретивший участвовать во Всемирных играх дружбы в России Международный олимпийский комитет (МОК) «КОМом в горле» мирового спорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии