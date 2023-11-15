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Захарова: МОК стал «КОМом в горле» мирового спорта

Захарова: МОК стал «КОМом в горле» мирового спорта

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала запретивший участвовать во Всемирных играх дружбы в России Международный олимпийский комитет (МОК) «КОМом в горле» мирового спорта.

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