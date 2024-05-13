Организатору «голой вечеринки» предложили вести «Дом-2»

Шоумен Стас Барецкий уверен, что Ивлеева смогла бы поднять рейтинг программы.В недавнем интервью шоумен Стас Барецкий сообщил, что телепроект «Дом-2» мог бы обрести вторую жизнь, если бы в качестве ведущей выступила известный блогер и телеведущая Настя Ивлеева.