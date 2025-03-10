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Царьград

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Си Цзиньпин присутствовал на закрытии важной сессии ВК НПКСК в Пекине

Си Цзиньпин присутствовал на закрытии важной сессии ВК НПКСК в Пекине

В Пекине завершилась третья сессия высшего совещательного органа Китая, ВК НПКСК. На заседании присутствовал Си Цзиньпин и другие лидеры страны.

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