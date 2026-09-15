В Петербурге готовят расширение системы рекомендаций скорости для общественного транспорта

В Петербурге протестировали систему, которая передаёт водителям общественного транспорта рекомендации по скорости для проезда перекрёстков на зелёный сигнал светофора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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