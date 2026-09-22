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Антифашист

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Из Зеленского делают «невменяемого психа», чтобы отстранить от власти по состоянию здоровья

Из Зеленского делают «невменяемого психа», чтобы отстранить от власти по состоянию здоровья

На Украине пошли слухи о пагубном влиянии наркотических веществ на мозг президента Зеленского и вообще о его психически нестабильном состоянии.

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