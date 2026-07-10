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Артем Дзюба: «Были предложения из Саудовской Аравии, когда это все только начиналось. Выбрал попробовать себя в Турции»

Артем Дзюба рассказал, что несколько лет назад мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии. — Почему вы сейчас не рассматриваете Саудовскую Аравию? — У меня были предложения оттуда в свое время, когда это все только начиналось.

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