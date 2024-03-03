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Пушков призвал главу МИД Франции не выдумывать ложные страхи из-за РФ

Пушков призвал главу МИД Франции не выдумывать ложные страхи из-за РФ

ТАСС/EPA/SARAH MEYSSONNIER Глава МИД Франции Стефан Сежурне занимается придумыванием ложных страхов, говоря об опасности победы России в конфликте на Украине для экономики Евросоюза, заявил сенатор Алексей Пушков.

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