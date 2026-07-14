Путин поручил сохранить порог доходов в 20 млн рублей для "упрощенки" по НДС

Изменения в Налоговый кодекс нужно внести до 1 августа 2026 года Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 августа 2026 года внести изменения в налоговое законодательство, пишет РИА Новости.
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