Эксперты ознакомили москвичей с признаками наличия взрывных устройств

Признаки наличия взрывных устройств: • Припаркованные вблизи домов автомашины, неизвестные жильцам (бесхозные); • Наличие на найденном предмете источников питания (батарейки); • Присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты; • Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки); • Обнаруженные растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
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