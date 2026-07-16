Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт Дандыкин: ВС РФ ударили по "мозгам" ВСУ

Эксперт Дандыкин: ВС РФ ударили по "мозгам" ВСУ

В ночь на 16 июля Киев и Одесская область вновь ощутили мощные прилеты. "Искандеры" и реактивные беспилотники обрушились в том числе на два предприятия, которые были не просто заводами, а научно-техническим фундаментом украинского ВПК.

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