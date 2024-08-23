Август — время отпусков, время, когда офисные работники всех мастей (да и все прочие) получают, наконец, заветную бумажку в бухгалтерии и наперевес с заготовленными билетами штурмуют вокзалы и аэропорты в едином стремлении: на юг, к морю, в жаркие страны! Кто побогаче, предпочитает Таиланд, Турцию или Египет (хотя в это время там особо делать нечего, слишком […] Сообщение 9 мифов о ротавирусе: теперь ничто не помешает вашему отпуску! появились сначала на Дзен дневник.