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Аргументы и Факты

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В Британии предъявили обвинение в убийстве экс-депутата Энн Уиддикомб

В Британии предъявили обвинение в убийстве экс-депутата Энн Уиддикомб

Королевская прокурорская служба Британии (CPS) предъявила обвинение в убийстве бывшего депутата Палаты общин (нижней палаты) британского парламента Энн Уиддикомб, по делу проходит 28-летний Джошуа Керри, сообщили в ведомстве.

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