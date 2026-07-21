В Британии предъявили обвинение в убийстве экс-депутата Энн Уиддикомб

Королевская прокурорская служба Британии (CPS) предъявила обвинение в убийстве бывшего депутата Палаты общин (нижней палаты) британского парламента Энн Уиддикомб, по делу проходит 28-летний Джошуа Керри, сообщили в ведомстве.
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