Чебан: «По контракту с "Газпромом", только Moldovagaz может поставлять газ левобережью Днестра»

Moldovagaz — единственная компания, которая имеет право поставлять природный газ в Приднестровский регион, согласно соглашению с российским концерном «Газпром», заявил временно исполняющий обязанности председателя совета директоров АО Moldovagaz Вадим Чебан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии