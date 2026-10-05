Агутин рассказал об интимных съемках с Варум

Леонид Агутин впервые поцеловал Анжелику Варум не на романтическом свидании, а перед камерой – во время съемок проекта "Старые песни о главном – 3".
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