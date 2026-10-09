Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как многослойная покраска маслом Biofa превращает деревянный наличник в долговечную защиту дома

Как многослойная покраска маслом Biofa превращает деревянный наличник в долговечную защиту дома

Когда речь заходит о деревянных наличниках, многие представляют себе просто красивую планку, обрамляющую окно или дверь.

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