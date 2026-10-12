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Аркадий Шипунов создал более 70 оружейных систем

Аркадий Шипунов создал более 70 оружейных систем

Аркадий Шипунов создал более 70 систем вооружения, включая авиационные пушки ГШ-23 и ГШ-30, а также 18-зарядный пистолет ГШ-18.

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