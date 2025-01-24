В США приостановили финансирование почти всех программ зарубежной помощи

Рубио распорядился остановить почти всю зарубежную помощь США, включая Украину Государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, сообщило издание Politico со ссылкой на источник.
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