Глава правящей партии Грузии назвал закон об иноагентах лучшим из аналогов

Грузинский законопроект «О прозрачности иностранного влияния» не нарушает права человека в отличие от аналогичных законов об иноагентах в США и России, 21 февраля заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе журналистам.
Грузинский законопроект «О прозрачности иностранного влияния» не нарушает права человека в отличие от аналогичных законов об иноагентах в США и России, 21 февраля заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе журналистам.
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