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Глава правящей партии Грузии назвал закон об иноагентах лучшим из аналогов

Глава правящей партии Грузии назвал закон об иноагентах лучшим из аналогов

Грузинский законопроект «О прозрачности иностранного влияния» не нарушает права человека в отличие от аналогичных законов об иноагентах в США и России, 21 февраля заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе журналистам.

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