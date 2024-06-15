Камала Харрис назвала мирные предложения Москвы требованием капитуляции Киева

Новые предложения России по урегулированию конфликта на Украине — это требование капитуляции Киева. Об этом в субботу, 15 июня, заявила вице-президент США Камала Харрис, выступая на конференции в Швейцарии.
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