Лукашенко: Латвия инсценировала проникновение вооруженной группы из Белоруссии

Военнослужащие территориальной обороны Белоруссии © Виктор Толочко/РИА Новости Александр Лукашенко заявил, что Латвия инсценировала проникновение вооруженной группы из Белоруссии, чтобы получить деньги от Евросоюза.
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