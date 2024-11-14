Fox News: Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине для переговоров

По словам источника, кандидат пользуется большим авторитетом и не будет получать оплату за работу на должности Избранный президент США Дональд Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта.
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