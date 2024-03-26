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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаул скорбит. Сотни горожан на "Мемориале Славы" почтили память жертвам теракта

Барнаул скорбит. Сотни горожан на "Мемориале Славы" почтили память жертвам теракта

Волонтеры возложили цветы и выложили свечами фигуру журавля, который стал символом акции памяти Сотни барнаульцев собрались вечером 25 марта на "Мемориале Славы" — все для того, чтобы отдать дань памяти жертвам кровавого теракта в Подмосковье.

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