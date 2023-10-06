В Гонконге туристам будут выдавать ваучеры на посещение ресторанов и баров

Власти Гонконга решили увеличить популярность общепита среди туристов, а заодно поднять доходы ресторанного бизнеса – примерно одному миллиону путешественников выдадут ваучеры на посещение питейных и развлекательных заведений.
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