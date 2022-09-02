Лучшие люди НБА и другие звезды на Евробаскете.

Евробаскет-2022 стартовал вчера, и после его первого дня сложно отделаться от ощущения того, что это будет великий турнир – турнир, который собрал 34 игроков НБА, турнир, где будут выяснять отношения три лучших игрока из топ-5 современного баскетбола, турнир, где почти все сборные собрали максимально сильные составы.