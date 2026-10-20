В истории расставания Оксаны Самойловой и Джигана вновь появилась громкая версия. Вероника Степанова выпустила резкий разбор их отношений, заявив, что рэпер оказался в тени успешной супруги, и предположила, будто решение Оксаны могло быть связано с другим мужчиной.