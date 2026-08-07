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Morgan Stanley: европейские компании показывают лучший сезон отчётности за последние годы

Morgan Stanley: европейские компании показывают лучший сезон отчётности за последние годы

Сезон корпоративной отчётности в Европе оказался одним из самых успешных за последние годы. По оценке аналитиков Morgan Stanley, всё больше компаний не только превосходят ожидания рынка, но и получают повышение прогнозов по будущей прибыли.

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