Morgan Stanley: европейские компании показывают лучший сезон отчётности за последние годы

Сезон корпоративной отчётности в Европе оказался одним из самых успешных за последние годы. По оценке аналитиков Morgan Stanley, всё больше компаний не только превосходят ожидания рынка, но и получают повышение прогнозов по будущей прибыли.
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