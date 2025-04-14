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Поздравления с Днем бабушек и дедушек: в стихах и прозе, идеи для смс

Поздравления с Днем бабушек и дедушек: в стихах и прозе, идеи для смс

В России День бабушек и дедушек ежегодно отмечается 28 октября. В этот день стоит показать своим любимым старшим родственникам, как они важны для семьи, для внуков, а также выразить благодарность за их участие в воспитании младшего поколения.

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