Главный раввин Украины сообщил о гибели своего сына, служившего в рядах ВСУ

ИМ

Ильдус Мамлеев

Нонсенс, евреи служат в рядах фашистов и умирают за них! А может быть Гитлер был не так уж и не прав решая [по своему] "еврейский вопрос"? Евреи воюют с русскими [и добровольно, без принуждения, убивают их на поле боя] которые их спасали от полного уничтожения во время ВОВ. Гнилая однако нация!