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Главный раввин Украины сообщил о гибели своего сына, служившего в рядах ВСУ

Главный раввин Украины сообщил о гибели своего сына, служившего в рядах ВСУ

В зоне специальной военной операции был ликвидирован сына главного раввина Украины Антон Самборский.Главный раввин Украины Моше Асман сообщил о гибели его сына Матитьягу (Антона) Самборского, который проходил службу в рядах ВСУ.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Сука еврейская
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16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Нонсенс, евреи служат в рядах фашистов и умирают за них! А может быть Гитлер был не так уж и не прав решая [по своему] &quot;еврейский вопрос&quot;? Евреи воюют с русскими [и добровольно, без принуждения, убивают их на поле боя] которые их спасали от полного уничтожения во время ВОВ. Гнилая однако нация!
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15 час.

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