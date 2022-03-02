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Отстранение России в лыжах, фигурном катании и других видах спорта, Гиздоль ушел из «Локо», победы «Динамо» и «Ман Сити», старт плей-офф КХЛ и другие новости утра

Отстранение России в лыжах, фигурном катании и других видах спорта, Гиздоль ушел из «Локо», победы «Динамо» и «Ман Сити», старт плей-офф КХЛ и другие новости утра

Всех приветствуем! Дайджест главных новостей в мире спорта за минувшие сутки – уже здесь ⬇️ 1. Маркус Гиздоль ушел с поста главного тренера «Локомотива».

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