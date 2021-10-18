Комсомольская правда

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Последние новости на утро 18 октября 2021: В России вступили в силу новые правила подключения участков к газу

Последние новости на утро 18 октября 2021: В России вступили в силу новые правила подключения участков к газу

Последние новости на утро 18 октября 2021 года. С понедельника, 18 октября, в России вступают в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям.

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