Россиянам дали советы по подготовке авто к дачному сезону

Поездки на дачу — особая нагрузка для автомобиля, так как чаще всего дачники испытывают свой личный транспорт ездой по бездорожью, где особенно много пыли и песка, а иногда и загружают машины так, что проседает кузов, рассказал руководитель автосервиса FIT SERVICE «Павелецкая» Александр Гоман.