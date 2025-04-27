Россиянам дали советы по подготовке авто к дачному сезону

Поездки на дачу — особая нагрузка для автомобиля, так как чаще всего дачники испытывают свой личный транспорт ездой по бездорожью, где особенно много пыли и песка, а иногда и загружают машины так, что проседает кузов, рассказал руководитель автосервиса FIT SERVICE «Павелецкая» Александр Гоман.
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