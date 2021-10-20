Индия обновила правила въезда в страну

Индия пересмотрела правила въезда в страну в связи с увеличением количества вакцинированных в мире и тенденцией к снижению числа заболеваний коронавирусом нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Индия пересмотрела правила въезда в страну в связи с увеличением количества вакцинированных в мире и тенденцией к снижению числа заболеваний коронавирусом нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
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