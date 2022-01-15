О деятельности Нурсултана Абишевича Назарбаева, или пора снять розовые очки

1) При Назарбаеве численность русского населения Казахстана упала в 2 раза — с 6 до 3 миллионов человек 2) До Назарбаева русские составляли больше половины населения Казахстана, его усилиями их теперь там процентов 20 3) Назарбаев учредил специальную программу по «репатриации» из соседних стран диких казахов-​оралманов, которые исторически на землях Казахстана последние века не жили, не имеют отношения к русской культуре, специально для того, чтобы увеличить численность казахского населения и снизить процент русского и для стимулирования национального фактора.