Стало известно, от чего мог погибнуть лидер «Хезболлы» в Ливане

Генеральный секретарь шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла мог погибнуть от взрывной волны в результате массированного израильского авиаудара, сообщает Reuters со ссылкой на медицинский источник и источник в органах безопасности.
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