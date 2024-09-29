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Политика как она есть

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Стало известно, от чего мог погибнуть лидер «Хезболлы» в Ливане

Стало известно, от чего мог погибнуть лидер «Хезболлы» в Ливане

Генеральный секретарь шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла мог погибнуть от взрывной волны в результате массированного израильского авиаудара, сообщает Reuters со ссылкой на медицинский источник и источник в органах безопасности.

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