Семерых детей забрали у матери в Новосибирской области после скандала в Сети

На трудную жизнь семерых детей обратили внимание новосибирские общественники.Новосибирск, 4 июня. В Новосибирской области прокуратура начала проверку органов опеки и матери семерых детей, которые не следили за условиями жизни несовершеннолетних.
На трудную жизнь семерых детей обратили внимание новосибирские общественники.Новосибирск, 4 июня. В Новосибирской области прокуратура начала проверку органов опеки и матери семерых детей, которые не следили за условиями жизни несовершеннолетних.
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