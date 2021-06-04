Популярные статьи

Свежие комментарии

Семерых детей забрали у матери в Новосибирской области после скандала в Сети

Семерых детей забрали у матери в Новосибирской области после скандала в Сети

На трудную жизнь семерых детей обратили внимание новосибирские общественники.Новосибирск, 4 июня. В Новосибирской области прокуратура начала проверку органов опеки и матери семерых детей, которые не следили за условиями жизни несовершеннолетних.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх