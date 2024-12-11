Великие ошибки СССР: образование Советского Союза

Подписание договора об образовании СССР. Худ. С. Дудник В предыдущей статье мы остановились на том, что полуфеодальная Российская империя была «недоуправляемым» государством, где чиновников было меньше, чем в развитых странах Западной Европы, а этнические окраины удерживались исключительно осознанием того, что белый царь обладает военным могуществом.
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