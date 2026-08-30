Катманду оценил щедрость Дели после потопа

Премьер-министра Индии Нарендру Моди назвал «исключительно щедрым» министр финансов Непала Сварним Вагл 30 августа, сообщает Economic Times.
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