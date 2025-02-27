В ДНР встревожены: "Донбасс разрежут, как Берлин после войны, освобождать Славянск и Краматорск не будут?"

Алексей Горшков

Сначала - не по теме. Я стал замечать, что в интернете статьи стали выходить как-то "дуплетом", "два в одном" - иногда даже на СОВЕРШЕННО разные темы! Так и сейчас: ПЕРВАЯ часть - посвящена возможной проблеме раздела ЛНР и ДНР (впрочем, в это я не верю), а ВТОРАЯ - Украине В ЦЕЛОМ !!! Про первую часть я сказать ничего не могу, насчёт второй ДУМАЛ, так что - мой комментарий насчёт второй части. По идее, в ней правильно, я считаю, замечено, что власть там должна быть не "пророссийская", которая в любой момент может стать АНТИроссийской - тут, мне кажется в МЕНТАЛИТЕТЕ населения! По идее - я считаю - складывание его происходит во время Промышленной революции а на территории части западноукраинских земель оно проходило даже не в Российской, а в Австро-Венгерской империи - причём фактически ПОД ПОЛЯКАМИ !!! По-моему ИМЕННО ПОЭТОМУ - из-за разницы в менталитете населения Украины и Белоруссии - Майдан 2020 года, слепленный по лекалам победившего украинского, в Белоруссии и не получился! По уму - ВСЕ западноукраинские земли, не входившие в Российскую империю, надо было отдать Польше ещё в 1945 году - Белостокскую область (кстати - НИКОГДА НЕ БЫВШУЮ Австро-Венгерской провинцией) же отдали...И пусть "пшеки" с "западенцами" ГРЫЗЛИСЬ бы! И ИМЕННО ПО ЭТОЙ ЖЕ ПРИЧИНЕ (взаимная грызня и взаимное же ослабление) - по-моему, западноукраинские земли - не все, а только не входившие в состав Российской империи - НАДО ПОЛЬШЕ ОТДАТЬ - ПУСТЬ МЕЖДУ СОБОЙ ГРЫЗУТСЯ !!! А вот Сувалки в составе Российской империи БЫЛИ !!! Так что за них с "пшеками" можно и поторговаться - я не сомневаюсь, что всю Западную Украину мы у "скакуасов" отобъём - а у "панов" морда не треснет - официально не воюя, БЕЗВОЗМЕЗДНО (то есть даром) территории получать?