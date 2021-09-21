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Библиотеку разрисуют краской из баллонов: конкурс для уссурийской молодежи

Библиотеку разрисуют краской из баллонов: конкурс для уссурийской молодежи

Уссурийцев от 16 до 35 лет приглашают к участию в конкурсе граффити "Библиотека. Книга. Семья". Автор лучшего эскиза напишет свое произведение стрит-арта в вестибюле библиотеки семейного чтения, сообщили ИА UssurMedia в централизованной библиотечной системе УГО.

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