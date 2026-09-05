В Москве и области 5 сентября пройдут ливни с грозами, ожидается сильный ветер

В субботу в столичном регионе похолодает и зарядят дожди, местами они будут проливными. Синоптики прогнозируют грозы, во время которых ветер может достичь штормового уровня.
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