Российские снайперы получили партию высокоточных винтовок Raptor для СВО

Российские снайперы получили новую партию высокоточных снайперских винтовок Raptor для использования в зоне СВО, сообщил генеральный директор компании BespokeGun, Ярослав Табольский, разработчика и производителя этих винтовок, по информации РИА Новости.
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