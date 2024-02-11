Александр Кожевников: «Если бы Овечкин все время забивал в пустые, рекорд Гретцки давно был бы побит. Фундамент плацдарма построен, осталось немного»

Капитан «Вашингтона» отличился на 60-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:0). Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота и приблизился к рекорду по голам в истории лиги.