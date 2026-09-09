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SPLETNIK

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"Хоть я ростом и не вышел, в драке с Пинским всё же выжил". В сети продолжают обсуждать конфликт Ильи Трапезника и Антона Пинского

"Хоть я ростом и не вышел, в драке с Пинским всё же выжил". В сети продолжают обсуждать конфликт Ильи Трапезника и Антона Пинского

Люди в сети продолжают обсуждать драку между ресторатором Антоном Пинскими и гастрокритиком Ильёй Трапезником, которая произошла вчера на открытии ресторана "Vаниль".

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