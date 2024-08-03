Рожков рассказал, что 92 спортсмена из России допущены на Паралимпиаду: «Все они прошли проверку на соответствие регламенту нейтральности»

«В связи с тем, что до 5 августа национальные паралимпийские комитеты должны подать в оргкомитет Игр в Париже спортивные заявки, исполкомом ПКР был утвержден состав делегации спортсменов и вспомогательного персонала из России, в нее вошли около 160 человек, из которых 92 – паралимпийцы.