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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рожков рассказал, что 92 спортсмена из России допущены на Паралимпиаду: «Все они прошли проверку на соответствие регламенту нейтральности»

«В связи с тем, что до 5 августа национальные паралимпийские комитеты должны подать в оргкомитет Игр в Париже спортивные заявки, исполкомом ПКР был утвержден состав делегации спортсменов и вспомогательного персонала из России, в нее вошли около 160 человек, из которых 92 – паралимпийцы.

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