В Ивановской области пьяный мужчина забил до смерти свою пожилую мать

Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 61-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».